Sosyal medyada viral olan video: 'Ayçiçek yağı 4 ayda %60'lık zam sonrası, kutlamalar eşliğinde evlere giriş yapıyor'

Evine ayçiçek yağı alan bir vatandaşın bunu törenle kutladığı anlara dair bir TikTok videosu sosyal medyada viral oldu.

Son dört ayda yüzde 60 zamlanan ayçiçek yağı, bir yurttaşın evine törenle girdi. Bir TikTok kullanıcısı, Ayçiçek yağını eve getirmesini törenle kutladı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de TikTok’ta yayınlanan videoyu kişisel Twitter hesabından paylaşarak, “Ayçiçek yağı 4 ayda %60'lık zam sonrası merasim ve kutlamalar eşliğinde evlere giriş yapıyor...” diye yazdı.