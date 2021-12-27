Sosyal medyada 'tokatçı berber' olarak bilinen Mehmet Bayraktar'a saldırı; "Tokatçı berber tokatlandı"

Sosyal medyada 'tokatçı berber' olarak bilinen Mehmet Bayraktar, İstanbul Avcılar'da yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Kendisine seslenen kişilere yanıt vermediği gerekçesiyle saldırıya uğrayan Bayraktar yaşananları "Tokatçı berber tokatlandı' derler ya öyle bir şey oldu" ifadeleriyle anlattı.

Kendisine ait berber dükkânında tıraş olmaya gelenleri tokatladığı videolarla 'tokatçı berber' olarak bilinen Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu. Kimliği belirsiz kişi, seslenmesine rağmen yanıt alamadığını gerekçe göstererek, Bayraktar’ın yüzüne vurdu. Saldırgan, kaçarken, Bayraktar aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı. Kendine geldikten sonra polise giden Bayraktar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Mehmet Bayraktar, ifadesinde daha sonradan M.Y. olduğunu tespit ettiğini öne sürdüğü bu kişiden şikâyetçi oldu.

Saldırının sosyal medyada ünlenmesinden kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Bayraktar, "Tanımadığım bir kişi bana 'Tokatçı berber' diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darp eden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.

Bayraktar, "Tokatçı berber tokatlandı' derler ya öyle bir şey oldu. Ama hiç beklemediğim şekilde oldu, keşke bana farklı gelseydi, 'Param yok, karnım aç' deseydi. Ben her şekilde ona yardımcı olurdum. Gözümü bu hale keşke getirmeseydi. Allah kurtardı beni. Demir gözüme gelseydi şu an karşınızda olamayabilirdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA