3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söylemişti; ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı gözaltına alındı

Sosyal medya hesapları üzerinden 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e, Mersin’de 2015 yılında öldürülen Özgecan Aslan’a hakaret eden "Sapık Alihan" isimli kullanıcı gözaltına alındı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası kullanıcı hakkında inceleme başlatıldı. Hesabı kullanan kişinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri görüntülerde yer alan A.Ş. isimli çocuğu Kâğıthane ilçesindeki ikâmetinde gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” başlıklı “5816 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile Türk Ceza Kanununun “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama” başlıklı 300. Maddesi, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” başlıklı 216. Maddesi ile “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçlarından adliyeye sevk edilecek.