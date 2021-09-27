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Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsündeki aracın sürücüsüne para cezası

Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu

27 Eylül 2021 16:35

İstanbul Bağcılar'da düğün konvoyu sırasında caddede drift yapan bir aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücüyü tespit eden ekipler 8 bin lira ceza kesti. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. 

driftbağcılaristanbul

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