Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsündeki aracın sürücüsüne para cezası

İstanbul Bağcılar'da düğün konvoyu sırasında caddede drift yapan bir aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine sürücüyü tespit eden ekipler 8 bin lira ceza kesti. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Bağcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde 25 Eylül'de düğün konvoyu esnasında drift yapılarak trafiği tehlikeye düşürüldüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.



Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan denetimler sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri 34 MES 46 plakalı otomobil sürücüsünün Mesut S. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.