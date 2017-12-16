Sosyal medyada gündem olan sözler: Sakal bırakmayan erkeği kadın zannedersin, başka düşünceye girersin!

FM TV’de Saffet Umul’un sunduğu Murat Bayaral ve Hikmet Kahrıman’ın yorumculuk yaptığı Saklı Gerçekler programında Saffet Umul’un erkeklerin sakal bırakmasında ilişkin yorumu sosyal medyada gündem oldu. Saffet Umul, programda kendilerine gelen bir soruya cevap verirken “Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Erkeği kadından ayıran iki uzuv vardır. Bunlardan bir tanesi sakaldır. İleride bir adam gördünüz uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Bir bakıyorsun uzun saçlı sakalı da yok. Yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin” ifadelerini kullandı.