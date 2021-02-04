Sosyal medyada Bahçeli'nin ODTÜ eylemlerine desteği hatırlatıldı: Gençliği muhatap al, saygı duy

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sert söylemleri üzerine, sosyal medyada, Bahçeli'nin daha önce ODTÜ'de cami yolu için ağaçların kesilmesine karşı öğrencilerin başlattığı protestoya verdiği destek hatırlatıldı.

2013'ün Eylül ayında Isparta'nın Uluborlu İlçesi'nde yaptığı açıklamada, o dönem başbakanlık yapan Erdoğan'a seslenen Bahçeli, "Bazı öfkeleri, tepkileri dile getiren, eline tava alarak çalan hanımefendileri kınama" diyerek "Gençliği, yani milletimin geleceği olan gençliği muhatap al, ona saygı duy" demişti.