Sosyal medya, metrobüsteki 'ilginç' yolcuyu konuşuyor

İstanbul'da metrobüste 2 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde, Yenibosna durağından binen bir kadın yolcunun herkesi şaşırttığı görülüyor. Sputnik'in haberine göre, ilginç giyim tarzı ve uzun takma kulakları olan kadının kendi kendine konuşması ve değişik hareketler yapması yolcuları tedirgin ederken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Görüntünün altına yapılan yorumlarda kadının bir 'cosplay' olduğu iddia edildi. Colsplay, Japonya'dan çıkan çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun, kitaplardaki karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performans sanatı olarak biliniyor.