Sosyal medya kurgusu: Putin uğurladı, Trump söyledi: Mamaaaa....

Demokratların adayı Joe Biden'ın önde götürdüğü ABD seçimlerinde sonuçlar netleşmezken sosyal medyada yayılan bir kurgu videoda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in piyano çaldığı ve Biden'ın rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Bohemian Rapsody' isimli şarkıyı söylediği görüldü.

İngiliz efsane rock grubu Queen'e ait olan ve içinde 'Goodbye everybody, I’ve got to go' (Hoşçakalın millet, gitmeliyim) sözlerinin de yer aldığı şarkıyı Trump söylüyor, Putin çalıyor.

Video, ABD seçim sonuçları beklenirken sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça paylaşıldı.