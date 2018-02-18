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Sosyal medya Karslı Zümran Ömür'ü konuşuyor!

18 Şubat 2018 13:47

Sosyal medyada dolaşan videoda, Kars'ta Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, kadının toplumda yer alması ve aile içerisinde söz hakkı olması için tıbbi bitkiler üzerine dernek kurduklarını söyledi. Üretmeyen toplumun yok olmaya mahkum olduğunu söyleyen Zümran Ömür, 2007 yılında 45 kadın 15 erkek ile dernek kurduklarını söyledi. 650 tür bitkiyi ekonomiye kazandırmak için çalışma başlattığını söyleyen Ömür, 35 tür tıbbi bitki öğrendiklerini belirtti. Ömür, eğitimler sırasında kırsaldaki kadınların doktora gittiğinde kendisini ifade edemediğini gördüğünü kırsaldaki kadınların kendisini daha iyi ifade edebilmesi için iletişim kursları, sağlık kursları, beslenme kursları ve Fransızca kursu aldıklarını anlattı. Hem üretip hem de tüketmek için yaptıkları çalışmaları dernekte sergilediklerini söyleyen Zümran Ömür, 2010 yılında Boğaztepe Köyü'nde ‘Peynir Müzesi' kurduklarını söyledi.

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