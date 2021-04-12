T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar’ grubuna 10 ay hapis cezası kararı

Grup, "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli videosunda yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yapmıştı

12 Nisan 2021 13:58

Yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle haklarında 5 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni “Kafalar” grubu hakkında mahkeme kararını açıkladı. Hakim, fenomenlerin ve menajerlerinin 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sosyal medya fenomenleri ‘Kafalar' grubu üyeleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'in 2016 yılının Aralık ayında Kıbrıs'ta çektikleri ve ‘Kafalar' isimli YouTube kanallarında paylaştıkları ‘100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek’ isimli videoları, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince fark edilmiş, grup üyeleri, yasadışı bahis ve kumar sitesinin reklamını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmışlardı. YouTube'tan paylaşılan videoyu yaklaşık 5 milyon kişi izlendi.

Grup üyeleri hakkında 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine muhalefet suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemsi’nde yargılanan sanıklar duruşmaya gelmezken, avukatları duruşmada hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, 4 sanık hakkında, ‘Yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak ve teşvik etmek” suçundan her birine ayrı ayrı 10 ay hapis cezası ve 80 TL adli para cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

kafalar grubukafalarbahis sitesi reklemıbashis sitesi‘100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmekyoutube fenomenleri

Diğer Videolar

Anadolu Efes'i Avrupa'nın zirvesine taşıyan tarihi maçın önemli anları

Sarıgül: 16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran’da açılmalı

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mayıs 2021

Kocaeli esnafı: Helallik yok; kendileri sefa sürüyorlar

Amasya'da heyelan anı böyle görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Korkusuz yazarı Takan: Yakında, “128 milyar dolar nerede?”den daha büyük...

Ahmet Davutoğlu: Berat Albayrak cahilin ta kendisidir, ekonomi bu yüzden...

AKP'de Süleyman Soylu krizi; "Parti fiilen gruplara ayrılmış durumda"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Atatürk'e atfen "zalim ve kafir"...

Yeni Şafak yazarı Karagül ile Yeni Akit yazarı Dilipak arasında...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24