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Sosyal medya fenomeninden Bakanlığın videosuna alternatif 'İstanbul tanıtımı'

29 Temmuz 2021 17:22

YouTube'da verdiği yabancı dil dersleriyle fenomen olan Çağrı Menteş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı İstanbul tanıtım filminin alternatif versiyonunu çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı İstanbul tanıtım filminin ardından sosyal medyada hesabından "1000 beğeniye gerçek İstanbul'u çekerim" diyen Menteş, paylaşımına gelen 70 binin üzerinde beğeninin ardından Bağcılar, Esenyurt  ilçelerinde çektiği görüntülerle hazırladığı videoyu paylaştı. 

Menteş'in paylaşımı ve hazırladığı video sosyal medyada gündem oldu. 

 

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