Sosyal medya fenomenin videosu tepki topladı; "Bu kişiyi ihbar ediyorum"

Geçtiğimiz günlerde yasadışı hayvan edindiği iddiası ile evine baskın yapılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin yasadışı yollarla edinilen Koko adlı maymunu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Bugün ise İzgi'nin yeni videosu sosyal medyada tepki topladı.

Görüntülerde bir başka fenomen Kaan Özdil ile İzgi'nin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında maymununun korkudan gözlerini kapattığı ve bağırdığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bu video tepki çekti.

Zülal Kalkandelen "Maymunları kullanarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla etkileşim alan, takipçi artıran Meriç İzgi, hayvanları istismar ediyor! Kaçak olarak yine 3 maymun aldığını duyuran bu kişiyi ihbar ediyorum!" ifadeleriyle yetkililere seslendi.