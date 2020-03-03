Sosyal medya fenomeni Uras Benlioğlu’nun aracı alev alev yandı

İstanbul Sarıyer’de bir çekime giden sosyal medya fenomeni, Uras Benlioğlu'nun otomobili alev alev yandı.

Araçtaki tüm kamera ekipmanları küle dönerken Uras Benlioğlu ise yaralanmadan kurtuldu. Uras Benlioğlu yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıyer Bahçeköy’de dün saat 08.30'da meydana gelen olayda evinden çıkarak otomobiline binen Benlioğlu’nun bir çekim için ofisine doğru gittiği esnada aracından dumanlar çıkmaya başladı.

Aracı durdurarak uzaklaştıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alevler çıktı.

Sürücülerin alev alev yanan aracın yanından geçmemeleri için uyaran Benlioğlu, o anları hem izledi hem de görüntüledi.

O esnada aracın depo kısmında ise patlamalar meydana geldi.

Araçtaki yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sonrası araç kullanılamaz hale geldi.