Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un 'P!NÇ' programının yeni sezon fragmanı tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un BaBaLa isimli Youtube kanalında yayınlanan 'P!NÇ' programının yani sezon fragmanı, 'ırkçılık' ve 'İslamofobi' içerdiği gerekçesiyle tepki çekti.

Sarıklı ve cübbeli, silahlı sakallı ve mini etek giyen bir kadının peşinden telefonla çekim yaparak yürüyen karakterlerin yer aldığı fragmana sosyal medyada tepki gösterildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, fragmanı alıntılayarak, videoyu 'ırkçı' veya 'İslamofobik' bulduğunu dile getirdi.