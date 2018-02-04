Sosyal medya fenomeni Murat Övünç: Sosyal medyada iki günden beri hakkımda çıkan dolandırıcı, kanserli çocuğun parasını yedi diye haberler var...

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç, kanser hastası bir çocuk için sosyal medyada başlattığı yardım kampanyası sonunda toplanan paraları himayesinde tutarak aileye vermediği iddiasıyla yargılanacak. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, M.K. isimli bir çocuk beynindeki tümör nedeniyle 2013'ten beri tedavi görüyordu. Tedavi masrafı için minik çocuğun babası, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten yardım istedi. Övüç, babanın talebini kabul edip, çocuğun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Yardım paralarının eksik verildiğini öğrenen minik çocuğun yengesi, iddiaya göre Övüç'e ulaşıp, "Eğer yardım paralarını vermezsen seni televizyona veririm. 50 bin TL getirirsen bu işi burada kapatırız" diyerek tehdit etti. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu. Savcılık, M.K.'nin yengesi Zeynep Girgin ve Murat Övüç hakkında, karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir iddianame düzenledi. İddianamede, Övüç'ün "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla yargılanması, yengenin ise "şantaj" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkması talebiyle dava açıldı. Hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından video paylaşarak yanıt veren Övünç şunları söyledi: "Sosyal medyada iki günden beri hakkımda çıkan dolandırıcı, kanserli çocuğun parasını yedi diye haberler var. Bu kardeşimizle ilgili elimde 24 video var, hepsi yardımlarımla ilgili... Ben gece-gündüz çalışıp, tırnaklarımla kazıyarak para kazanıyorum. Aile bunları asla yapmaz, bunları yapanlara tek tek dava açacağım. Benim 17 yaşındaki oğlumu ağlatmaya kimsenin hakkı yok" dedi.