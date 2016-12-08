Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a saldıranlar böyle teslim olmuştu

Samsun'a konser için giden şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a saldırdıkları iddia edilen 4 şüpheli polise giderek teslim olmuştu. 4 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakılmıştı. Uğradığı saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kerimcan Durmaz tüm işlerini iptal edip Amerika'ya yerleşeceği iddia edildi. Durmaz'ın arkadaşlarına "Korkuyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Koruma ordusuyla dolaşamam. Psikiyatrik tedaviye başladım" dediği öne sürüldü.