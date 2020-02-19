Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti

Antalya’da ‘reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek dövülen 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada çektiği videolarda ‘Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyabakır'daki annesini arayarak ‘Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi gören Şeyhmus Özdemir sabaha karşı yaşamını yitirdi.