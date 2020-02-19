T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti

19 Şubat 2020 11:40

Antalya’da ‘reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek dövülen 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada çektiği videolarda ‘Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyabakır'daki annesini arayarak ‘Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi gören Şeyhmus Özdemir sabaha karşı yaşamını yitirdi. 

ETİKETLER

arestiktoksosyal medya fenomeniŞeyhmus ÖzdemirDiyabakır

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Nisan 2020

Koronavirüs vaka sayılarının ülke ülke, gün gün artışı hızlandırılarak gösterildi; işte ilk vakadan itibaren sayılar...

Her sokakta Grup Yorum: Vatandaşlar, ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek'i şarkılarla andı

Hayatını kaybeden Grup Yorum Üyesi Helin Bölek'le birlikte ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek: Bugün bir sanatçıyı öldürdüler

Koronavirüs | Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahipleri için 'Halk Kart' uygulaması

Koronavirüs | Sultanbeyli'de 'yüzde 50 yolcu kapasitesi' kuralına uymayan servis şoförüne ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve...

Oyuncu Turhan Kaya’nın oğlu Theo Kaya: Babam Koronavirüs nedeniyle vefat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sözcü yazarı Özdil "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı: En...

Sınırlar kapatılınca İspanya'da defnedilen Türk gencin ailesi yardım istiyor...

"Bana Koronavirüs bulaştırdı" dedi, doktor sevgilisini öldürdü...

Türkiye'de Koronavirüs | 79 kişi daha hayatını kaybetti; 2 bin...

PTT, 'yoğunluk yaşanan' şubelerini kapatma kararı aldı ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve...

Oyuncu Turhan Kaya’nın oğlu Theo Kaya: Babam Koronavirüs nedeniyle vefat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24