Sosyal medya Fenerbahçeli Şener'in golünü konuşuyor: Taksi tutsan 20 lira yazar

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor 4-2 mağlup etti. Birbirinden güzel gollerin atıldığı karşılaşmada sarı lacivertliler, Nani (Dk.14), Şener (Dk.31) ve Robin van Persie (Dk.49 ve 59) ile zafere uçtu. Antalyaspor'un gollerini 74. dakikada Emre Akbabave 90. dakikada M'Billa Etame attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6'ya çıkartırken, Antalyaspor 3 puanda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 31'i gösterdiğinde statta olanlar ve ekranları başında olanlar müthiş bir gole tanıklık etti. 30 metreyi aşkın bir mesafede topun gelişine vuran Şener, inanılmaz bir gole imza attı. Mesafe o kadar uzaktı ki sosyal medyada gol ile ilgili 'Taksi tutsan 20 TL yazar:)' esprileri yapıldı.