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Sosyal medya Erdoğan'ın sözlerini tartışıyor: Aldandım, hayır aldanmadım!

07 Nisan 2017 02:09

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları tartışıyor. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik yaptığı “Aldanmışız” açıklamasından sonra geçtiğimiz günlerde “Siyasi hayatım boyunca ne aldandım, ne aldatıldım” dedi. Erdoğan’ın bu iki farklı açıklaması sosyal medyada gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın “Aldanmadım” açıklamasına “Siyasi hayatım boyunca ne aldatan ne de aldanan oldum” sözlerini hatırlattı ve “Bu laf bütün olaylardan kendisinin haberinin olduğunu itiraf eden bir cümledir. Hiç aldatılmamışsa, aldanmamışsa bütün olaylardan kendisinin bilgisinin olduğunu söylüyor. Bu itirafı yaptığı için yürekten kutluyorum" demişti.

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