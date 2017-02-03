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Sosyal medya bugün 'Horon tepen papağan'ı konuştu

03 Şubat 2017 18:56

İnternette en çok paylaşılan videolar listesine bakıldığında, üst sıralarda neşeli hayvan videolarının olduğu görülüyor. Bu videolar kimi zaman bir kediye kimi zaman da bir köpeğe ait olurken, bu defaki paylaşım rekoru kıran videonun başrolünde bir papağan var. Üstelik bu papağan horon tepiyor. Hareketli ritme kendisini kaptırmış papağanın görüntüleri kısa sürede paylaşım rekorları kırarken özellikle yurt dışındaki benzerlerinden çok daha keyifli olan bu papağan videosu ülke insanı tarafından çok daha fazla beğeni aldı.

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