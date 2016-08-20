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Sosyal deney; kayıp bir çocuk mu, evcil hayvan mı?

20 Ağustos 2016 18:25

ABD'nin New York eyaletinde yapılan sosyal deney için 6 yaşındaki iki çocuk, bir kedi ve bir köpek parkta tek başına bırakıldı. Deney ekibi çevredekilerin çocuklara ve hayvanlara yaklaşımını takip etti ve ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı. Deneye, küçük kız çocuğu sadece 3 dakika sonra kurtarıldı. Çevrede dolaşan bir kadın, küçük kız çocuğuna annesinin nerede olduğunu sordu. Altı yaşındaki erkek çocuğu yalnız başına oturmaya devam ederken, New Yorklular 4,5 dakika içinde köpek, 10 dakika içinde de kediyi kurtarmak için harekete geçti. 45 dakika boyunca kaldırım kenarında oturan 6 yaşındaki çocukla ise kimse ilgilenmedi.

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