Sosyal Cinayetler Forumu | Soma faciasında oğlunu kaybeden anne: Yetmedi, biz o yedi başlı devi doyuramadık

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Sosyal Haklar Derneği’nin Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlediği 'Sosyal Cinayetler Forumu'nda Türkiye’nin farklı noktalarından adalet mücadelesi veren aileler yaşadıklarını anlattı. Soma maden faciasında oğlunu kaybeden Elmas Kaya katliamla birlikte gelinen noktayı "Bizim canımızı da aldı, malımızı da aldı, yetmedi, biz o yedi başlı devi doyuramadık. Ben yaşamıyorum, nefes alıyorum sadece" sözleriyle dile getirdi.

Saat 12'de başlayan Forum'da; 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası, 11 öğrencinin yaşamını yitirdiği Aladağ yurt yangını, 7 işçinin öldüğü Hendek havai fişek fabrikası patlaması, Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler, avukatlar, STK temsilcileri, parti temsilcileri bir araya gelerek "sosyal cinayetlerin" bir daha yaşanmaması için gerekli olan sosyal politikaları tartıştı.

CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Turan Aydoğan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de foruma katıldı.

"Biz o yedi başlı devi doyuramadık"

Sosyal Cinayetler Forumu'nda 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma maden katliamıyla ilgili hukuki süreci avukat Akçay Taşçı aktardı. Soma maden katliamında oğlunu kaybeden Elmas Kaya ise katliamdan sonra yaşadıklarını ve katliamla birlikte gelinen noktayı şu sözlerle anlattı:

“Bizim canımızı da aldı, malımızı da aldı, yetmedi, biz o yedi başlı devi doyuramadık. Ben yaşamıyorum, nefes alıyorum sadece.”

"Süleymancıların yurdu var, oraya göndereceğiz"

Aladağ yurt yangınında kızı Sümeyye Yetim'i kaybeden Ahmet Yetim yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İlçe eğitim müdürünün yanına gittim. Dedim ki bizim bu çocuklar ne olacak? Bana tek dediği şey Süleymancıların yurdu var, onları oraya göndereceğiz."

"Oğlumun beni bıraktığı yerde beni bulmasını bekliyorum"

Çorlu tren kazası davasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz yaptığı konuşmada "Oğlumun beni bıraktığı yerde beni bulmasını bekliyorum. Bu ancak adaletle olacak. Benim içim soğumayacak. Ben yasımı adaletten sonra tutmaya başlayabileceğim. Çünkü ben yas tutamıyorum. Çorlu tren katliamının yargılama süreci başlamadı. Biz yargının başındayız. Hala bir savcının iddianame hazırlamasını bekliyoruz. 25 Ocak'ta duruşmamız var" diye konuştu.

"Haklarımızı savunsunlar yeter"

Hendek havai fişek patlamasında abisini kaybeden Mervenur Yılmaz ise konuşmasında şunları söyledi:

"Buradan milletvekillerine sesleniyorum. Bundan sonra bizim 23 Nisanımızı, 19 Mayısımızı, 8 Martımızı kutlamasınlar, haklarımızı savunsunlar yeter."