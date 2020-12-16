Sorunlarını anlatmak için Ankara'ya gelen çiftçiler, şehir girişinde durduruldu: Bizi teröristmişiz gibi konvoy eşliğinde kovdular

Borçlarını ödeyemedikleri için mallarına haciz gelen çiftçiler Türkiye’nin dört bir yanından sorunlarını Meclis’te anlatabilmek için Ankara’ya geldi. Meclise yaklaştırılmayan bir bölümü Ankara girişlerinde durdurulan çiftçiler dertlerini anlatamadan geri dönmek zorunda kaldı. Bir çiftçi "Bizi terörist gibi konvoy eşliliğinde Ankara’dan kovdular. Biz terörist miyiz? Biz çiftçiyiz, mağdur olan biziz. Bunu duysun büyükler" dedi. Başka bir çiftçi de “Verilen mazot desteği, traktörümü çalıştırmaya yetmiyor" diye konuştu.

Polis eşliğinde Başkent dışına çıkarılan çiftçiler Ankara’ya 25 km mesafedeki bir akaryakıt istasyonunda soruları yanıtladılar. Çiftçiler, kendilerine destek için gelen CHP milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Okan Gaytancıoğlu, Ayhan Barut’a sıkıntılarını şöyle anlattılar;

Sivas’tan gelen bir çiftçi "Kabine toplantısını dört gözle bekledik. Ama hayal kırıklığına uğradık. Torba yasasında da çiftçi yapılandırılması var denilmişti. Şu anda ekim ayı ama bizim traktörlerimiz yedieminde. Sivas’tan 120 lirayı zor bularak geldim" dedi.

“Kefillikten dolayı kimse kimsenin kapısını çalamıyor"

Amasya’lı bir seracı "Borçtan gözümüz açılmıyor. Bir arkadaşın cebinde kuruşu yok. Yol parasını kendi aramızda topladık. Borçlarımız ana sermayemizi geçti. Kendi köyümüzde kefillikten dolayı kimse kimsenin kapısını açmıyor. İnsanlar yan yana gelmiyor kavga çıkacak diye. Herkes birbirine kefil, annesi çocuğuna… komşu komşuya" ifadelerini kullandı.

“Verilen mazot desteği, traktörümü çalıştırmaya yetmiyor"

Amasyalı bir çiftçi de "1 liraya domatesi satıp 5 liraya fide alırsam, ben borcumu ödeyemedikten sonra çiftçilikle niye uğraşayım. Ondan sonra millete devlet destek veriyor. Hibe veriyor. Öyle bir şey yok. 15 dönüm seram var, bana 20 milyon mazot desteği vermiş o mazot traktörümü çalıştırdığımda bitiyor. Kaç senedir böyle. 12 yaşımdan beri çiftçilik yapıyorum, 4 senedir böyle bir sıkıntı yaşamadım ya…" diye konuştu.

“Her şeyimizi sattık, hâlâ borcumuz bitmiyor"

Sakaryalı bir çiftçi, "Traktörümüzü sattık, ineklerimizi sattık hala borcumuz bitmiyor. Biz bittik yapacak bir şeyimiz kalmadı. 50 bin lira borç bir ayda olmuş 140 bin lira. Geçen sene 50 dönümlük ıspanak tarlamızda kaldık. Bizim suçumuz neydi. Çıkamıyoruz işin içinden" sözlerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA