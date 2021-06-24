Sorunlarını anlatan gençten, CHP milletvekili Ünver'e: Benim bir sürü hayalim var ama gerçekleştiremiyorum, neden?

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’e sorunlarını anlatan işçi genç, özgürlüğü kim getirecekse oyunu ona vereceğini söyleyerek, “Ben okumak istiyorum belki de güzel bir yerlere gelmek istiyorum. Belki mühendis olmak istiyorum. Benim bir sürü hayalim var ama gerçekleştiremiyorum, neden?” dedi.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İstanbul’da yurttaşların sorunlarını dinledi. Kartal’da bir tatlıcıda çalışan genç, Ünver’e sorunlarını anlattı. Genç, okumak istediğini ancak kendisine yardım edilmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Özgürlüğü kim getirecekse oyum ona"

“Şu anda başımızdaki Cumhurbaşkanımız da Sayın İmamoğlu da iyi çalışıyorlar, seviyorum ama bu ülkenin başına kim özgürlüğü getirecekse oyumu ona atacağım. Kapalısıyla, açığıyla, Lazıyla, Çerkesiyle, Kürtüyle, Türküyle, Dadaşıyla, Alevisiyle. Sonuçta Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında herkes birleşmiş ve savaşmış. Ben 18 yaşındayım, ben bu yaşta çalışıyorsam, bu ülke bana yardım etmiyor. Ben okumak istiyorum belki de güzel bir yerlere gelmek istiyorum. Belki mühendis olmak istiyorum. Benim bir sürü hayalim var ama gerçekleştiremiyorum, neden? Çünkü yardım etmiyorlar. Benim Avusturya’da arkadaşım okuyor. Haftalık liselere 500 Dolar, ortaokullara haftalık 600 Dolar civarında para veriyorlar. Çocuk, 18 yaşında ve altında lüks arabası var. Kim bize yardım edecekse ilk oyumu ona atmak istiyorum. Okumak istiyoruz. Tamam okullarımız, üniversitelerimiz iyi çalışıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Hiçbir öğrenci, şurada sorun 16 yaşındaki çocuğa da sorun bu sistemden kimse memnun değil. Kimse öğrencilere değer vermiyor."

"Kalem olmuş 16 lira"

"Korona var, pandemi uzaktan eğitim diyor. Belki benim evimde telefonum, tabletim yok. Ben sınıfta kalıyordum bu sene. Çünkü çalışıyorum, param yetmiyor. Bir test kitabı 150 lira. Ben nasıl okuyayım? Bana kalem al, oku diyorlar. Nasıl okuyayım, bir kalem olmuş 16 lira. Bana diyor niye çalışıyorsun, neden çalışmayayım ki. Kim yardım ediyor bana."

"Ben nasıl evleneyim"

Şöyle söyleyeyim sizlere. Ben ne evliyim, ne çocuğum var. Benim buradan aldığım 3 bin lira maaş bile bana yetmiyor. Yetmiyor, yarın öbür gün evlenmek isteyeceğim, evlenemeyeceğim bile. Benim abim astsubay aldığı maaş 12 bin lira. Benim abime o para yetmiyorsa, ben evlendiğim zaman nasıl geçineceğim. Benim abim evlenemiyor şu anda, iki senedir nişanlı.”