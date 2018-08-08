Soru: "IMF gelir mi? Ne zaman gelir? Neden gelir? İç işlerimize karışır mı?" Ekonomist Atilla Yeşilada cevapladı

Youtube kanalından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Atilla Yeşilada Türkiye ve IMF konusuna değindi. Yeşilada 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin IMF ile masaya oturacağını iddia etti. Atilla Yeşilada kimdir? 1961 yılında Bahariye, İstanbul'da doğdu. ST Georg Avusturya lisesi 1980 mezunu. 1978 yılında AFS bursuyla ABD, Wisconsin Eyaleti'nde bir yıl liseye devam etti. Ekonomi ve işletme dalında üniversite diplomasını yine ABD'nin Illinois Eyaleti'nde Eastern Illinois Üniversitesi'nden aldı. Ekonomi branşında Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü'nde üst lisans yaptıktan sonra, New York Eyaleti;Troy, Rensselaer Polytechnic Institute Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi dalında doktora çalışmaları yaptı. 1989 yılında bir yıl The Jerome Levy Institute'da araştırma uzmanı olarak görev yaptı. Eş zamanlı olarak doktora sürecinde çeşitli Amerikan Üniversiteleri'nde ekonomi ve finans dersleri verdi. 1990 yılında Türkiye'ye dönüp 2011 yılına kadar başta Global Menkul Değerler, EMDAŞ ve Ege Yatırım olmak üzere çeşitli aracı kurumlarda araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılında sevgili dostum Dr Murat Üçer ile birlikte halen 20 Gelişmekte Olan Ülke'de faaliyet gösteren ve araştırma ürünlerini dünyaca ünlü çokuluslu şirket ve fon yöneticilerine pazarlayan GlobalSource Partners'ın Türkiye danışmanları oldu. 2001-2011 yılları arasında CNBC-E, Habertürk, Business Channel ve CemTV'de ekonomi ve haber analiz programları sundu. Halen GlobalSource Partners vasıtası ile 100'den fazla yabancı müşteriye İstanbulanalytics markası altında ise 30 Türk kuruma araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.