T24 LogoT24 Logo
Haberler

Soru: "IMF gelir mi? Ne zaman gelir? Neden gelir? İç işlerimize karışır mı?" Ekonomist Atilla Yeşilada cevapladı

08 Ağustos 2018 21:02

Youtube kanalından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Atilla Yeşilada Türkiye ve IMF konusuna değindi. Yeşilada 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin IMF ile masaya oturacağını iddia etti. Atilla Yeşilada kimdir? 1961 yılında Bahariye, İstanbul'da doğdu. ST Georg Avusturya lisesi 1980 mezunu. 1978 yılında AFS bursuyla ABD, Wisconsin Eyaleti'nde bir yıl liseye devam etti. Ekonomi ve işletme dalında üniversite diplomasını yine ABD'nin Illinois Eyaleti'nde Eastern Illinois Üniversitesi'nden aldı. Ekonomi branşında Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü'nde üst lisans yaptıktan sonra, New York Eyaleti;Troy, Rensselaer Polytechnic Institute Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi dalında doktora çalışmaları yaptı. 1989 yılında bir yıl The Jerome Levy Institute'da araştırma uzmanı olarak görev yaptı. Eş zamanlı olarak doktora sürecinde çeşitli Amerikan Üniversiteleri'nde ekonomi ve finans dersleri verdi. 1990 yılında Türkiye'ye dönüp 2011 yılına kadar başta Global Menkul Değerler, EMDAŞ ve Ege Yatırım olmak üzere çeşitli aracı kurumlarda araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılında sevgili dostum Dr Murat Üçer ile birlikte halen 20 Gelişmekte Olan Ülke'de faaliyet gösteren ve araştırma ürünlerini dünyaca ünlü çokuluslu şirket ve fon yöneticilerine pazarlayan GlobalSource Partners'ın Türkiye danışmanları oldu. 2001-2011 yılları arasında CNBC-E, Habertürk, Business Channel ve CemTV'de ekonomi ve haber analiz programları sundu. Halen GlobalSource Partners vasıtası ile 100'den fazla yabancı müşteriye İstanbulanalytics markası altında ise 30 Türk kuruma araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

ETİKETLER

imfIMFtürkiyeatilla yeşiladacevapsoruekonomidolardöviznevşin mengüyoutube

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24