Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı: Lens değil

Sosyal medya hesabından uzun saçlı halini paylaşan Soner Sarıkabadayı "Saçlar lens değil arkadaşlar" diye yazdı.

Geçtiğimiz yıl model olan sevgilisi Camelo Lopez ile evlenen ve oğlu Hasan Matias'ı kucağına alarak babalık heyecanı yaşayan Soner Sarıkabadayı, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem uzun saçlı olduğu görülen Sarıkabayı, paylaşımının altına "Saçlar lens değil arkadaşlar" notunu düştü.

İşte Soner Sarıkabadayı'nın paylaşımı;