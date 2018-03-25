SONAR Başkanı: CHP, Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterirse AKP-MHP ittifakı Ankara'yı kazanamaz

Geçen gün gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 2019 yerel seçimlerinde 'gönül ittifakı' yapacağı açıklanan AKP ve MHP'nin Ankara'yı kazanma şansı konusunda bir analiz yaptı. Bayrakçı, Ankara'da MHP adayının şansının AKP adayından yüksek olduğunu savundu. Bayrakçı, CHP'nin Mansur Yavaş'ı yeniden aday göstermesi ya da Ankara'da güçlü bir aday çıkarması halinde AKP-MHP ittifakının tek adayla seçime girseler dahi Ankara'yı kazanamayacaklarını savundu.