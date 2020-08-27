Son tüketim tarihi geçmiş 3 ton peyniri satmaya çalışan şüpheli serbest bırakıldı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, piyasadan topladığı son tüketim tarihi 3-5 yıl geçmiş 3 ton peyniri, yeniden ambalajlayarak satmaya hazırlanırken yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

Bozuk peynilerin ambalajlandığı depoya yapılan operasyonda, yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 ton peynir ele geçirildi. Son kullanma tarihi 3 ila 5 yıl önce geçmiş peynirleri cüzzi bir ücretle toplayıp güncel fiyattan satan Ramazan C, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yakalanan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkartıldı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ramazan C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.