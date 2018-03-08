Son seçimde MHP'den aday olmuştu: HDP'nin faaliyet göstermesi bu ülkenin hayrınadır

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan MHP'nin son 1 Kasım seçimlerinde Ankara'dan Milletvekili adayı gösterdiği Rubil Gökdemir, HDP'nin siyaset yapmasının bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için önemli olduğunu söyledi. "Ben demokratik sivil siyaseti savunan biriyim" diyen Gökdemir, şunları kaydetti: "Türk milliyetçilerinin ağzına almaktan bile korkacakları HDP konusuna gireyim. Demokratik sivil siyaseti savunan bir Türk milliyetçisi olarak, HDP'nin demokratik sivil siyaset kuralları içinde siyaset yapmasını bu ülkenin bütünlüğünün, birliğinin sigortası olarak sayarım. HDP'nin faaliyet göstermesi bu ülkenin hayrınadır. Ama demokratik sivil siyasete bağlı olmak şartıyla. Bir devlette hukuk ve kuvvetler ayrılığı işliyorsa o devleti kimin yönettiğinin hiç bir önemi yoktur. Bir devlet kurum ve kurallarıyla yaşar, devletin bekası böyle temin edilir." Gökdemir programda Ankara kulislerinde konuşulan bir konuyu da gündeme getirdi. Eski MHP'li Gökdemir, AKP ve MHP'lilerin, emperyalist güçlerin kuvvetler ayrılığı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini kullanarak Türkiye'ye müdahale ettiklerini savunduğunu ileri sürdü. Kaynak: Oda TV