Son 24 saatte 7 ilde 7 orman yangını

Türkiye genelinde son 24 saatte 7 farklı ilde 7 orman yangını yaşandı. Yaşanan yangınların ikisi söndürülürken 5 orman yangınına ise müdahale devam ediyor.



İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ve çok sayıda arazöz, yangına müdahale için bölgeye sev edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görülüyor.

Yerleşim yerine doğru ilerleyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 6 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangının yerleşim yerlerine doğru inmesi bölge halkını tedirgin etti. Jandarma ekipleri de yangın çıkan bölgeye giden yolu araç trafiğine kapattı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi Faralya koyunun hem üst tarafında Kelebekler Vadisi’ne yakın ormanlık alanda orman yangını başladı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel dağında orman yangını başladı.

Akçaova Mahallesi’ni tam karşıdan gören çamlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan bir helikopter ile başlayan yangına karadan da arazöz ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Dülük Baba ormanlarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Dülük Baba ormanlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 arazöz ile 20 itfaiye ekibi müdahale ederken kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başladı.

Manisa’nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe sınırında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, havadan ve karadan soğutma işlemleri devam ediyor.

Yangın, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi ile Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköse Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. 35 hektar alanda etkili olan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarında 8 helikopter, orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli müdahale etti.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında kalan ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan yangın söndürüldü. Havanın kararmasıyla beraber havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk saatlerinde yeniden harekete geçildi. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında çıkan yangınında 1 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.

İlçeye bağlı Amanos Dağları eteklerinde bulunan Ufacık Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 1 su tankı ve çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.