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Soma'da o yumruğu atan Başbakan Erdoğan mı?

15 Mayıs 2014 15:25

Soma'da dün protesto edilirken Başbakan Tayyip Erdoğan'a yapılan yakın bir çekim sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere dayanarak, Başbakan'ın Soma'da bir kişiye yumruk attığı ileri sürüldü. Youtube'da paylaşılan görüntülerde, Başbakan Erdoğan Soma'da korumalarının oluşturduğu çember içinde kapalı bir mekana doğru ilerliyor. Alanın daralması üzerine sıkışarak yürümeye başlayan çember, kapalı alana girdikten kısa bir süre sonra arbede yaşanıyor. Bu süreçte kime atıldığı belli olmayan bir yumruk gözüküyor. Yumruğu atanın Başbakan Erdoğan olduğu iddia ediliyor.

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