Soma faciasının 4. yılı: 301 madencinin hayatını kaybettiği maden içinden güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı

BBC Türkçe, 13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği güne ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Rengin Arslan'ın özel haberinde ilk kez yayımlanan bu görüntüler kaza öncesinde ve sonrasında madenini dışında ve içinde yaşananları gösteriyor. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Soma'da 301 madencinin ölümüyle ilgili 45 sanıklı ilk iddianameyi reddetmişti. Bu yıl Mart ayında ise, yeniden hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İlk iddianamenin Cumhuriyet Savcılığı'na iade gerekçesinde "Mağdur ve tanıkların ifadelerinin tam alınmaması, suçlulara yönelik suçlamalarla ilgili delillerin yeterince belirtilmemesi" gösterilmişti. İlk iddianamede yer alan güvenlik kameraları görüntüleri konusunda, görüntüleri inceleyen Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün şu notu da dava dosyasına girmişti: Tetkik konusu DVR cihazlarının sistem saatleri üzerinde yapılan detaylı incelemede, *Soma-1 olarak adlandırılan DVR cihazının sistem saatinin gerçek zamandan 48 dakika geri olarak kayıt yaptığı, *Soma-2 olarak adlandırılan DVR cihazının sistem saatinin gerçek zamandan 60 dakika geri olarak kayıt yaptığı belirlenmiştir.