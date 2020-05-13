Soma faciasında hayatını kaybeden 301 madenci mezarları başında anıldı

Manisa Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci facianın üçüncü yıldönümünde mezarları başında anıldı.

Acının merkezi haline gelen Soma’da, facianın 6. yıl dönümünde valilik, büyükşehir belediyesi, Soma kaymakamlığı ve Soma belediyesi tarafından bugün saat 11.30’da yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında etkinlik yapıldı.

Etkinliğe katılan şehit yakınları ve vatandaşlar mezarlıkta kendileri için oluşturulan özel oturma bölgelerinde dualar edip, sevdiklerini andı. Madenci çocukları, eşleri, kardeşleri, anneler ve babalar ölen madencilerin mezarlarının yanı başında gözyaşı döküp, dua okudu. Şehit madencilerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Bugün, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Kömür İşletmeleri’nin madeninde, vardiya değişimi sırasında çıkan yangın ve su basması sonucu 301 madencinin yaşamını yitirdiği büyük facianın yıldönümü.

Davası yıllarca süren Soma “katliamında” 4 sanık ‘taksirle ölüme sebebiyet vermekten' ceza almış, maden ocağı işletmecisi Can Gürkan, 2018 yılı Temmuz ayında tahliye edilmişti. Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybıyla sonuçlanan iş ve madencilik kazası, dünyanın ise son 50 yıldaki en ölümcül ikinci maden kazası olarak kabul edilen Soma faciası, geçen günlerde Yeni İnfaz Yasası çerçevesinde yeniden gündeme geldi.

Buna göre, tutuklu sanıkların, söz konusu yasanın denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkaran hükmünden yararlanıp izinli çıkabilmeleri ve daha erken tahliye olma ihtimalleri tartışma konusu oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, işletmenin genel müdürü Ramazan Doğru ve teknik müdür İsmail Adalı yaklaşık 2,5 yıl sonra, işletme müdürü Akın Çelik ile teknik nezaretçi Ertan Ersoy da 5 ay 15 gün sonra tahliye olacak.

euronews Türkçe’ye konuşan İTÜ İnşaat Fakültesi’nden Doç. Dr. Emre Gürcanlı, Soma’da yaşananların en büyük sebebinin özelleştirme, bir diğer ifadeyle rodövans sistemi olduğunu düşünüyor ve şu şekilde açıklıyor:

“Soma’da 2006 yılına kadar Türkiye Kömür İşletmelerine ait olan ocak, 2006 yılında ihaleyle Park Teknik’e verilmişti. Ancak Park Teknik, 2009 yılında “İleride telafisi mümkün olmayan olayların çıkma ve yangın ihtimaline karşı” ihaleyi geri vermek istedi. Riskli olan ocağın ihalesini TKİ, Soma AŞ’ye verdi. Devlet veya devlet adına Türkiye Kömür İşletmeleri şirkete ocağı rödovans sistemiyle, yani ne kadar kömür çıkarsa çıksın hepsini alma garantisiyle verdi. Bu ne demek? En kısa zamanda ne kadar kömür çıkarırsanız hepsini devlet alacak demek. Bu ne demek? Üretim zorlaması, işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerinin hiçe sayılması demek.”