Soma faciası; bazı kareler hiç unutulmadı

T24 Haber Merkezi

Tarih 13 Mayıs 2014'tü...

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri madeninde, vardiya değişimi sırasında yangın çıktı. Ardından madeni su bastı.

Faciada 301 madenci hayatını kaybetti.

Cumhuriyet tarihinin en fazla can kaybıyla sonuçlanan bu faciada önlemlerin yetersizliği dava konusu oldu.

Yargılamalarda Soma Kömür İşletmeleri A.Ş'nin sahibi Alp Gürkan beraat etti, şirketin yönetim kurulu başkanı olan oğlu Can Gürkan ise ceza aldıktan sonra tahliye edildi.

'Gerekli tedbirler alınsa bu kadar can kaybı yaşanır mıydı' sorusu 6 yıl sonra da sorulurken bazı kareler ise hiç unutulmadı.