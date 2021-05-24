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Soma davası | Duruşma öncesi açıklama yapan avukat Can Atalay: Suç üstü yakalandılar

"Tezgahın ne kadar büyük olduğuna dönen paranın ne kadar büyük olduğuna kullanılan siyasal nufüzun ne kadar büyük olduğuna işarettir, kanıttır bu"

24 Mayıs 2021 09:23

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin dava bugün başladı. 

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine yeniden başlanan tutuksuz 4 sanıklı dava öncesi, hayatını kaybedenlerin aileleri, mağdurlar ve davanın avukatları, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Melda Onur, sivil toplum örgütleri ve sendikalar, Akhisar Eski Tren İstasyonu'na bir araya geldi. 

Akhisar Eski Tren İstasyonu önünde açıklama yapılırken açıklama sonrası adliyeye yürüyüş düzenlendi. 

Yürütüş öncesi bir açıklama yapan Sosyal Haklar Derneği üyesi avukat Can Atalay, davada sorumluluların aklanmaya çalışıldığını ifade ederek "Suç üstü yakalandılar. Savcılara teklifte bulundular. Hakimi tehdit ettiler. Avuukat arkadaşlarımızı tutukladılar. Kâmil Kartal'a ceza vermeye çalışıyorlar. Duruşma salonunda işledikleri suçları yüzlerine söyleyeceğiz. Adalet önünde hesap vereceksiniz" dedi. 

"Türkiye'de en ucuz maliyet kalemi iş canıdır. Bu düzen böyle gitmez. İşçi canını yok sayarak ülkeyi kalkındıramazsınız. Bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir davamız" diyen Atalay, davayı takip eden avukatların ceza aldığını, savcılara teklifte bulunulduğunu, Yargıtay'ın değiştirildiğini belirterek "Tezgahın ne kadar büyük olduğuna dönen paranın ne kadar büyük olduğuna kullanılan siyasal nufüzun ne kadar büyük olduğuna işarettir, kanıttır bu" diye konuştu. 

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