Soma, Aladağ, Gezi ve Çorlu'da ölenlerin yakınları: Failleri aklayan düzenlemeyi kabul etmiyor, affetmiyoruz

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilirken İnfaz indirim paketine cezaevindeki “düşünce suçluları” ve gazetecilerin de kapsama alınması çağrıları sürüyor.

Bu çağrılar sürerken infaz indirim paketi sonucunda kadın cinayetleri zanlıları ve hükümlüleri, Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ davası zanlıları ve hükümlüleri, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden vatandaşların zanlıları ve hükümlüleri gibi topluma karşı işlenen suçlarda olası bir ceza indirimine karşı Sosyal Haklar Derneği öncülüğünde Twitter'da #Affetmiyoruz etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu paylaşımlara Aladağ, Çorlu, Gezi ve Soma'da hayatını kaybedenlerin yakınları da çektikleri videolarla 'affetmiyoruz' diyerek katıldı.

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralanan ve 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan "Çıkartılacak yasa, avukatları, özgürce yazan gazetecileri, yazarları, aydınları içeri de tutacak. Çocuk katilleri, kadın katilleri serbest kalacak. Biz bunları affetmiyoruz. Başka çocuklar ölmesin" dedi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016 yılında hayatını kaybeden 10'u öğrenci 12 kişinin anne babaları, Soma Maden Faciası'nda hayatını kaybeden madencilerin aileleri, infaz paketiyle bu olayların faillerine uygulanacak olası bir ceza indirimini ya da tahliyeleri kabul etmediklerini ve zanlıları affetmediklerini vurguladılar.

Sosyal Haklar Derneği Başkanı gazeteci Melda Onur da, "Böylesi bir salgın döneminde cezaevinde bulunan vatandaşların tahliyesi gerekir ancak bu infaz yasası bir pandemi önlemi değildir. Cumhur İttifakı kendi tabanı için özle bir af tasarlamıştır. Yani bu Korona ile adam kaçırma operasyonudur. Bu yolla affa uğrayacak sosyal cinayetlerin katillerini affetmeyeceğiz. İnfaz düzenlemesi acilen geri çekilmelidir" diye konuştu.