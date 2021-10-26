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Soluk borusuna ekmek kaçan müşterisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

Soluk borusuna ekmek kaçan müşteri çalışanın yanına koşarak yardım istedi

26 Ekim 2021 11:01

Konya'da, lokantada çalışan Diyar Barıştıran, soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisinin nefes alabilmesini 'Heimlich manevrası' yaparak sağladı.

Yemek yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşteri, yanına koşarak gelen lokanta çalışanı Diyar Barıştıran'a nefes alamadığını işaret etti.

Barıştıran, soluk borusuna ekmek parçası kaçan müşterisinin nefes alabilmesini 'Heimlich manevrası' yaparak sağladı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Heimlich manevrası nedir?

Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da başka bir yabancı cismi çıkarmak için uygulanan tıbbi bir müdahaledir. Bu durumda öncelikle eller yumruk şeklinde sıkılarak ve müdahalede bulunulacak olan kişinin arkasına geçilmesi gerekir.

Daha sonra, boğazında bulunan cismin daha rahat çıkmasını sağlamak için kişinin hafif bir şekilde öne eğilmesi sağlanır. Yumruk şeklinde sıkılmış olan eller ile üst karın bölgesine bir basınç uygulanır. Yaklaşık 8 - 9 kez uygulanan basınç uygulanmaya devam edildikten sonra yemek borusundaki cisim dışarı çıkar.

 

Konyamüşterisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı

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