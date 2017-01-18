T24 LogoT24 Logo
Haberler

Solo Türk'ten klipli mesaj: İnsanımıza zarar veren girişimler, çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecek

18 Ocak 2017 18:00

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan akrobasi timi 'SoloTürk' Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili klip hazırladı. Klipte pilotun, ''Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir" diye mesaj vermesi dikkat çekti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulan ve tek F-16 uçağıyla, gösteri yapan akrobasi timi 'SoloTürk', darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na taşındı. Burada 132'nci Filo Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlayan SoloTürk, Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili bir kısa klip hazırladı. Hazırlanan klip, SoloTürk, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabında yayınlandı. Klipte, uçuş öncesi son hazırlıklar, pistten ayrılış ve Konya semalarındaki akrobatik hareketler eşliğinde Solo Türk Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar'ın telsizden söylediği sözler izleyenleri gururlandırdı. Günar, telsiz konuşmasında, ''Mevlana'nın yurdundan, asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir" demesi dikkat çekti.

ETİKETLER

SoloTürkKonyaklipçelik kanathazırladımesajteröryol olacakakrobasi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24