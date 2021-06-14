Soli Özel: S-400 meselesinde top taca atıldı; kötünün iyisi bir sonuç

Türkiye’nin önde gelen analistlerinden T24 yazarı ve Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Soli Özel, NATO zirvesi'nin Türkiye açısından nasıl geçtiğini T24 dış politika editörü M. Kaan Kurtuluş'a yorumladı. Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklama için Özel, "S-400 meselesinde top taca atıldı; kötünün iyisi bir sonuç" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'a "S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil ama bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim" dediğini ifade etti. Erdoğan'ın ifadelerini değerlendiren Özel, "S-400 meselesi hallolmadan Türkiye'nin ABD yasama organıyla arasının düzelebilmesi mümkün değil. S-400 konusunda 'Pozisyonumuzu değiştirmedik' demek bu toplantıda eğer bu konuya değinildiyse bir sonuç alınamadı demektir. Yani Türkiye'nin pozisyonu değişmediyse ABD'nin de değişmedi demektir. Bu demektir ki top taca atıldı. İki tarafında işine topu taca atmak geldi. Bu da sanırım kötünün iyisi bir sonuçtur" yorumunda bulundu.

Türkiye-ABD ilişkileri

"ABD'yle ilişkilerin nereye gideceğinin Türkiye'nin NATO'ya yaptığı taahhütlere ne derece uyacağına bağlı olduğunu düşünebiliriz" diyen Özel, "Yarın öbür gün NATO aleyhinde bir hava oluşursa yine o zaman sıkıntı pek de ortadan kalkmadı demektir" diye konuştu.

"Türkiye epey yalnızlaştı"

Soli Özel, "Türkiye son yıllarda izlediği dış politikadaki sert çizgi nedeniyle istediğini alamamakla kalmadı, epey yalnızlaştı. Bunun maliyeti çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Batı ile 'Hadi geçmişi geçmişte bırakalım, aramızı düzeltelim' arzusu var"

Özel, "Türkiye'nin Batı sermayelerine ihtiyacı var. O zaman bu Türkiye'nin bu bağlantıları kaybetmemesi gerekir ve 'Hadi geçmişi geçmişte bırakalım, aramızı düzeltelim' arzusu var. Ne kadar inandırıcı olduğundan emin değilim" dedi.

Soli Özel, NATO ise kendisini giderek daha fazla bir siyasi birlik olarak tanımlayacağını ifade etti.