Sol Parti, elektrik zamlarına karşı açacağı dava için imza kampanyası başlattı

Elektrik zamlarının geri çekilmesi için enerji şirketlerine dava açacağını duyuran Sol Parti, imza kampanyası düzenleyerek vatandaşlardan davaya destek olmalarını istedi. Ankara Çankaya’daki Esat Pazar yerinde bir pazarcı, “700 lira elektrik gelmiş, bizi içeri alsalar ne olacak? İmza da atarız ismimizi de yazarız. Daha ne yapalım kardeşim, canımızı mı alacaklar” diyerek kampanyaya destek olacağını belirtti.

Sol Parti, elektrik zamlarının geri çekilmesi için enerji şirketlerine dava açacağını duyurdu. Sol parti, açacakları davaya destek olmaları için vatandaşlardan imza toplamaya başladı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde Esat Pazar Yeri’nde bir pazarcı, imza toplayan toplayan partililere, kampanyaya katılacağını belirterek zamlara şöyle tepki gösterdi:

“700 lira elektrik gelmiş, bizi içeri alsalar ne olacak? İmza da atarız ismimizi de yazarız. Daha ne yapalım kardeşim, canımızı mı alacaklar?”