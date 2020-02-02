Sol Parti'den Ensar Vakfı'na yumurtalı protesto: Doğalgaz el yakıyor; paralarımız Ensar'a gidiyor

Sol Parti üyesi bir grup, İstanbul Kadıköy'deki Ensar Vakfı şubesi önünde bir araya gelerek, "Doğalgaz el yakıyor. Paralarımız Ensar'a gidiyor" yazılı pankart açtı. "Bu rezil düzene ve kirli siyasete razı değiliz" diyen Sol Parti üyeleri, "AKP mezara, halk iktidara" sloganları attı.

Sol Partililer, eylem sırasında Ensar Vakfı İstanbul Şubesi binasını yumurta da attı.

"Vergi kaçırmak ile vergiden kaçınmak aynı değil"

Torun Holding'e ait Başkentgaz, Kızılay'a 8 milyon dolar bağış yapmış, bağışlanan paranın 7 milyon 925 milyon dolarının Ensar Vakfı'na aktarılmasını istemişti.

Bağışlanan paranın Başkentgaz tarafından vergiden düşüldüğü ortaya çıkmıştı.

Vergi kaçırmaya aracılık etmekle suçlanan Kızılay'ın kasasında ise 75 bin dolar kalmıştı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vergi kaçırmak ile vergiden kaçınmak aynı değil" demişti.