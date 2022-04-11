T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokakta yatan köpeğe sopayla saldırdı

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı

11 Nisan 2022 15:40

İstanbul Esenyurt’ta “Paşa” isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir kişinin saldırısına uğradı. Eli sopalı saldırgan, uyuyan hayvana defalarca vururken, köpek kaçarak kendini kurtardı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

“Paşa” isimli sokak köpek saldırı sonrasında kaçarak canını kurtarırken, saldırgan kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıdan sonra ise hayvanın korkudan sokağa girmediği ve insanlardan korkmaya başladığı öğrenildi. 

İstanbul EsenyurtPaşaköpeğe saldırısoka köpeği

Diğer Videolar

Marmaris Kent Konseyi: Marmaris Milli Parkı’nda doğa yıkımı inşaat yasağına rağmen devam ediyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Anadolu'nun yüzlerce gencine nitelikli eğitim fırsatı

Gelecek ve DEVA'lı kadın siyasetçiler: Cumhurbaşkanı'nın ‘sürtük’ ifadesi dindar kesime indirilmiş bir şamar, kırılma yaratacaktır

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 99. günü; savaş nereye?

Camdan sarkıp vuramayınca, otomobilinden inip saldırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24