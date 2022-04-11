Sokakta yatan köpeğe sopayla saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta “Paşa” isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir kişinin saldırısına uğradı. Eli sopalı saldırgan, uyuyan hayvana defalarca vururken, köpek kaçarak kendini kurtardı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

“Paşa” isimli sokak köpek saldırı sonrasında kaçarak canını kurtarırken, saldırgan kayıplara karıştı. Yaşanan saldırıdan sonra ise hayvanın korkudan sokağa girmediği ve insanlardan korkmaya başladığı öğrenildi.