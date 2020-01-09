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Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan gibiler

09 Ocak 2020 12:17

Ağrı’da bir restoranda çalışan 15 yaşındaki Kadir Dayan, sokakta yaşayan 8 yavru köpek ve yaralı annelerine sahip çıktı. Kazandığı harçlığını da köpekleri beslemek için harcayan Dayan, "Onlar da can. İnsan gibidirler. Yardım isteyemiyorlar. Bizim onlara karşı daha duyarlı olmamız lazım" dedi.  

Evine ekonomik destekte bulunmak için okul dışındaki boş vakitlerinde bir restoranda günlük 30 lira yevmiye ile çalışan Dayan, kazandığı para ile köpekleri besliyor. Sahip çıktığı yaralı anne köpek ve yavrularına çalıştığı iş yerine yakın bir yerde kulübe yapan gence, Ağrı esnafı da destek oldu. 

"Gerekli aşıları yapıldıktan sonra barınağa götürülmelerini istiyorum"

Yavru köpekleri çevredeki esnafın da desteği ile beslediğini ve artık büyüdükleri için bakamadığını belirten Kadir Dayan, “Ben bu köpekleri bulduğumda anneleri yaralıydı. Çok acıdım. İki tane yavrusu ölmüştü. Yavrular açtı. Anneleri de yaralı olduğu için onlara yiyecek getiremiyordu. Onları o halde bırakmak istemedim. Aldım getirdim. Onlara bir kulübe yaptım. Lokantada atık yiyecekleri vermeye başladım. Sonra yetersiz kaldı. Kendi harçlığımdan onlara yiyecek aldım. Zamanla ustam ve çevremizdeki esnaf abilerim ve ablalarım da yardım etti. Şimdi 6 tanesi ve anneleri çok sağlıklı. Ama artık büyüdüler, burada bakımlarını yapamıyoruz. Aşıları da eksik kalmış, ben buradan yetkililerden yardım istiyorum. Gelip aşılarını yapsınlar. Birlikte barınağa götürelim. Ağrı çok soğuk ve bütün sokak hayvanları üşüyor. Çoğu zaman aç kalıyorlar. Onlar da can. İnsan gibidirler. Yardım isteyemiyorlar. Bizim onlara karşı daha duyarlı olmamız lazım” dedi.


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