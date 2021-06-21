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Sokakta performans sergileyen müzisyenler, köpekleri görünce böyle kaçtı

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi

21 Haziran 2021 15:53

Antalya'da üç sokak sanatçısının, havlayarak gelen köpeklerden korkarak hızla araçlarına binip uzaklaşma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki sokakta müzik yapmak için otomobillerinde inen 3 sokak sanatçısı, klarnet ve darbuka çalmaya başladığı sırada, sokak köpekleri havlamaya başladı. Müzik yapmaya devam eden sokak sanatçıları, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark edince otomobillerine binip hızla uzaklaştı.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

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