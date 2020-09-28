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Sokakta oynayan çocuk arabanın altında kaldı

28 Eylül 2020 10:24

İstanbul Esenyurt'ta sokakta oynarken bir arabanın altına giren kediyi çıkarmak isteyen çocuk, o sırada sokağa giren başka bir arabanın altında kalarak ağır yaralandı. Arabanın altında kalan çocuğun yardımına ilk önce arkadaşları koşarken yaşanan olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada bir kedi görerek onu sevmek istedi ancak kedi arabanın altına girdi. Araç altındaki kediyi çıkarmak isteyen çocuk yola yatarak kediyi bakmaya çalıştı. Bu sırada sokağa giren başka bir araba yerde yatan çocuğu göremeyerek çarptı. Aracın altında kalarak birkaç metre sürüklenen çocuk çocuğu ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların tepkisiyle kazayı fark eden sürücü, aracını durdurarak yardıma koştu. Araç altında kalan çocuğu, çıkarmak için arkadaşları da büyük çaba harcadı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araç kaldırarak altında ezilen çocuk çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuğun bacakları kırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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