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Sokakta oynayan çocuğu araç böyle ezdi

27 Ağustos 2020 11:44

Beyoğlu’nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü sokağa çıkan 6 yaşındaki Gülten Mercan, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük kız oyun oynadığı sırada 34 JC 7002 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü sokağa süratli bir şekilde girdi. Ancak sokağın başında oynayan Mercan’a çarpan araç ezerek üstünden geçti. Kaza sonucu küçük kız ağır şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ise birkaç metre sonra durdu. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Küçük kız aracın altında ezildi

Görüntülerde, küçük kız arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyor. Bisikletli çocuk o esnada kameranın açısında ayrılıyor. Küçük kız ise ayağıyla tenekeyi ezmeye çalışıyor. Bir süre sonra araç süratli bir şekilde sokağa girerek küçük kıza çarpıyor. Aracın altında ezilen çocuk yola savruluyor. Araç ise birkaç metre sonra duruyor. Çocuğun ezildiğini gören vatandaş ise koşarak yanına geliyor.

Ciğer yırtılan küçük kız yaşam mücadelesi veriyor

Kazanın ardından sürücü ve Gülten Mercan’ın ailesi, çarpan araçla çocuğu hastaneye götürmek istedi. Araçla yola çıkan sürücü, sokakta ambulansı görmesi üzerine Mercan’ı sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük kız ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin de kızla birlikte hastaneye gitmesi sonrası 34 JC 7002 plakalı aracın sürücüsü ise sokaktan ayrılarak kayıplara karıştı. Durumu ağır olan küçük kızın ezilme ve sürüklenme nedeniyle ciğerinin yırtıldığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Gülten Mercan’ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Polis kaçan sürücünün peşinde

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler ise çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında küçük kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçan sürücünün kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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