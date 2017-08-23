Sokakta 'Macarena dansı' viral olan çocuk gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da kalabalık bir sokakta 1990'ların hit şarkısı 'Macarena' ile dans ettiği videosu sosyal medyada viral olan 14 yaşındaki çocuk, "halk arasında uygunsuz davranışta" bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Suudi Arabistan'da sokakta 'Macarena' dansı yaptığı videosu Twitter'da viral olan 14 yaşındaki bir erkek çocuğu gözaltına alındı. Suudi yetkililer, çocuğun "halk arasında uygunsuz davranışta" bulunmakla suçlandığını açıkladı. 45 saniye süren videoda çocuk, Cidde şehrindeki kalabalık bir sokakta trafiği durdurarak 1990'lı yılların hit şarkısı 'Macarena'nın ünlü dansını taklit ediyor. Video ilk kez geçen yıl Temmuz ayında paylaşılmıştı. Çocuğun hangi milletten olduğu ya da ceza alıp almayacağı bilinmiyor. Öte yandan, ülkedeki sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Bazıları çocuğu "ahlaksızca" davranmakla suçlarken, bazıları onu "kahraman" ilan etti bile. Suudi Arabistan'da yasalardaki boşluklar nedeniyle, çocukların tutuklanması ya da cezalandırılması konuları mahkemenin takdirine bırakılıyor. Ülkede Ağustos ayında yaşanan benzer bir olayda, Taif şehrindeki bir müzik festivalinde sahneye çıkarak 'dab dansı' yapan bir adam gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 'Dab', kişinin eğdiği kolunun üzerine başını kapadığı, sonra diğer kolunu arkaya uzattığı bir dans şekli. Aynı zamanda esrar anlamı taşıyan 'dab', Suudi yetkililer tarafından yasaklanmıştı.