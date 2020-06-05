T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokakta bulduğu atı evine getirdi

05 Haziran 2020 11:18

Düzce’de özel bir hastanede çalışan Uzm. Dr. Rifat Can Öztürk, hastane bahçesinde bulduğu atı zarar görmemesi için evinin bahçesine getirdi burada bir hayvana bakarken bir yandan da sahibini arıyor.

Düzce’de sahibinden kaçtığı düşünülen at özel bir hastanenin bahçesine geldi. Burada odasında hastasını muayene eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rifat Can Öztürk, bahçe dolaşan atın yanına giderek ilgilenmeye başladı. Gözlem altında tuttuğu atın bir sahibi olmadığını anlayan Uzm. Dr. Öztürk, bulduğu ip ile atı yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek getirdi. Sitenin bahçesine bağladıkları At için yetkili olduğunu düşündüğü kurumları aradı fakat sonuç alamadı. Sitenin bahçesinde atın bakımını yapan Öztürk, bir yandan da sahibini aramaya başladı.

‘Atı hastanenin bahçesinde buldum’

Hastasını muayene ederken hastanenin bahçesinde atı gördüğünü ve birkaç kurumu aramalarına rağmen sonuç alamadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rifat Can Öztürk, “Hastamı muayene ederken onu gördük ve şaşırdık. Hastanenin bahçesinde dolaşmaya başlayınca anladık ki bu at bir yerden kaçmış. Hem etrafa hem kendisine zarar vermesin diye biz gözlem altına aldık. At bakımlı bir at birazcık zayıftı, halsiz kalmıştı. Kendisine biraz baktık. İlgilileri aradık olmadı. Kimse almayınca bende hastanenin bahçesinde o şekilde bırakmayı gönlüm el vermedi. Hastanenin bahçesinden kendi bulduğum ip ile tutarak evimin bahçesine kadar getirdim. Bize bir zorluk çıkartmadı. Böyle bahçemize bağladık. Suyunu veriyoruz. Evimizin bahçesinde çimenleri yiyor. Biz site olarak kendisine çim biçme makinesi dedik hatta. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Atın bakımı ile ilgili bir bilgimiz yok. Çünkü bu hayvanın sokakta kalmasına gönlüm el vermedi. Bu yabani bir at gibi durmasa da etrafına zarar verebilir yada hayvanlara insanlarda zarar verebilir. Herhangi bir küpesi yok. Herhangi bir belirleyici özelliği yok. Kendi sosyal medyamızdan ve vatandaşlardan yardım alarak sahibini bulmaya çalışıyoruz ama henüz bir sahiplendirme yapamadık. Herhangi bir kuruma da bu hayvanı teslim edemedik” dedi.

At’ın sahibini bulduğunda vereceğini dile getiren Uzm. Dr. Rifat Can Öztürk, ata gözü gibi bakıyor.

ETİKETLER

sokakta bulduğu atdüzceatsokak

Diğer Videolar

Bağcılar'da polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo’da

Oğlunun tedavi gördüğü merkezi bastı; önce iş yeri sahibini, sonra kendini öldürdü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, görüntüleri paylaştı; 'Yürüyen merdivenleri çalışmıyööööör' diyen vatandaşlara seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Sözcü yazarı Özdil'den 'Akdeniz uyarısı': Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım...

Tarih profesörü Sofuoğlu, Ayasofya'daki eserlerin sökülmesini savundu: Camide fahişe olur...

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu...

Ceylanpınar'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin önemli iddia: Bir polis delillerle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24