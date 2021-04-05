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Sokakta Babacan ile karşılaşan müzisyen: Benden nasıl oy isteyecek şimdi Tayyip Erdoğan?

05 Nisan 2021 17:41

Ankara’nın Mamak ilçesinde esnaf ziyareti yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile karşılaşan müzisyen, Babacan'a yaşadıkları sorunları anlattı. 

13 aydır iş yapamadığını söyleyen 26 yaşındaki Ankaralı müzisyen AKP kongrelerini hatırlatarak, “20 bin kişilik kongrede bulaşmıyorsa bu hastalık, 300 kişilik salonlarda da bulaşmaz. Tek işim müzisyenlik, bari devlet müsaade etsin de işimizi yapalım. Ben burada bit yeniği ararım. Benden nasıl oy isteyecek şimdi Tayyip Erdoğan?” dedi.

"Medyaya bakıyorum müzisyenleri konuşan bir kişi yok. Acaba müzisyenler Müslüman mı değil?" diyen müzisyen iş yapamadığı için intihar eden meslektaşlarını hatırlattı. 

 

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali BabacanmüzisyenAKP kongreleri

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