Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ile gazeteci Zafer Şahin havalimanında tartıştı

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, daha önce kendisine hakaret eden gazeteci Zafer Şahin'i havalimanında karşıladı. İkili, aralarında geçen diyalog sırasında birbirlerine hakaret etti.

Arif Kocabıyık, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak gazeteci Zafer Şahin ile Atatürk Havalimanı'nda karşılaştıklarını söyledi ve ikili arasında tartışma yaşandı.

Kocabıyık, Zafer Şahin'i karşılarken "Zafer Şahin merhaba hatırladın mı beni, hani Ankara'da bir denk gelelim demiştin, denk geldik. Söyle söyleyeceğini..." dedi. Şahin ise Kocabıyık'a "Bankamatik faresi" ifadeleriyle karşılık verdi.

Yaşanan tartışma sonrası Kocabıyık'ın görüntüleri paylaşmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Zafer Şahin, "Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçi olduk. Merak etmeyin, ciddiye de almayın. Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız yav:) Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya" ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin, daha önce CNNTürk'te yaşadığı bir tartışmayı alıntılayan Kocabıyık'a "Hoş lan kripto hoşt...Sen boyundan büyük işlerle uğraşma. Ağababaların gelsin.... Gelsene bir gün Ankara'ya" ifadeleriyle yanıt vermişti.